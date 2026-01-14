Abisko, en Laponie suédoise, est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales.
Un scientifique de l’espace, un guide arctique et un photographe partent filmer à Abisko, en Suède, une aurore boréale géante visible dans tous les pays du cercle Arctique. Trois ingrédients sont nécessaires à sa formation : le vent solaire, le champ magnétique terrestre, qui attire le plasma solaire vers les pôles, et l’alignement Terre – Soleil – Lune.
