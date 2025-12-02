Plus il fait chaud, plus le soleil est dangereux. Lorsque le ciel est nuageux, je ne risque rien. Un petit coup de soleil de temps en temps, ce n’est pas grave ! Vrai ou faux ? Lorsqu’on parle du soleil et de ses dangers, il est souvent difficile de faire la part des choses entre ce qui paraît dicté par le bon sens et des informations scientifiquement solides. Pour vous aider à bien vous protéger, ABE décortique avec l’aide de spécialistes quelques affirmations courantes à propos du soleil.
Nous avons aussi testé 14 crèmes solaires parmi les plus vendues du marché.