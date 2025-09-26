C’est une annonce qui a mis le feu aux poudres. En décidant la hausse des taxes sur les carburants...
« J’ai déjà acheté mes décorations » : pourquoi Noël déjà en septembre ? Acheter ses décorations de Noël dès septembre...
Entre les assurances, l’abonnement Internet, l’énergie, les comptes bancaires… en moyenne une famille avec deux enfants n’a pas moins...
En 2025, choisir un forfait mobile n’a jamais été aussi complexe… ni aussi passionnant. Avec la multiplication des opérateurs,...
Les documentaires et les projections cinématographiques connaissent un véritable essor dans le paysage culturel, attirant un public toujours plus...
C’est une ponction financière totalement injustifiée qu’exercent les banques sur ces millions de Français qui ont des fins de...
Recharger une voiture électrique est devenu un geste du quotidien pour de plus en plus d’automobilistes. Pourtant, derrière cette...
Devant 500 000 visiteurs, ils sortent tous le grand jeu pour vendre le produit indispensable à votre maison… et...
Les industriels ont l’habitude de détruire leurs produits, mais une association fondée en 2008 a changé la donne. Partant...
Dans le monde toujours connecté d’aujourd’hui, l’achat de produits high-tech est devenu une nécessité pour beaucoup. Que vous recherchiez...
Chaque année, trois millions de Français déménagent, un événement qui génère du stress et des dépenses importantes. 1300 sociétés...
Une multitude d’applications sont disponibles pour vous permettre d’utiliser votre smartphone et votre ordinateur de façon plus efficace. Que...
Le ballon éclairant, également connu sous le nom de ballon lumineux avec marquage, est un dispositif d’éclairage polyvalent et...
Choisir une assurance pour votre animal de compagnie n’est pas une mince affaire. Que vous soyez l’heureux propriétaire d’un...
La dégustation d’un cigare est bien plus qu’un simple plaisir ; c’est une immersion dans une tradition séculaire et...
La géolocalisation est une technologie qui permet de nous positionner sur un plan en temps réel. Utilisée par quasiment toutes...
Que ce soit pour une excursion scolaire, un événement privé ou un déplacement professionnel, notre service de location d’autocars et de...
Lorsqu’une panne ou un accident survient, il est essentiel de pouvoir compter sur un service de dépannage et remorquage...
Entre mandataire et concessionnaire, comment choisir sa voiture au meilleur prix ?
Les oreillers en plume offrent un confort incomparable et assurent un sommeil réparateur. Cependant, leur entretien peut sembler délicat....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site