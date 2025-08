Documentaire

La Corse est un monde à part, posé sur la Méditerranée. Une île où chaque crique, chaque village, chaque sentier résonne d’un souffle ancien, entre nature grandiose et traditions vivantes.

Ce documentaire vous emmène au fil des routes corses, du Cap Corse à Bonifacio, de Bastia à Calvi, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent l’âme insulaire. De l’élevage de cochons en liberté aux chants polyphoniques ancestraux, des falaises sculptées du sud aux fromageries de montagne, ce voyage nous plonge dans une Corse entière, authentique, puissante. Corté et son passé révolutionnaire, Ajaccio et les traces de Napoléon, les ports baignés de lumière, les traditions religieuses, l’artisanat, la gastronomie : tout ici nous parle d’identité farouche et de beauté intacte.

Un film de Franck Decluzet