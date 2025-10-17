Pour la deuxième fois en un an, Karam a décidé de changer de visage. Cette fois, elle a déboursé 7350 euros pour se faire raboter les pommettes et la mâchoire dans l’une des 400 cliniques de chirurgie esthétique que compte Séoul, capitale mondiale de la beauté. En Corée du Sud, la chirurgie plastique fait partie du quotidien : on se fait opérer le visage presque comme on irait chez le coiffeur. Atténuer les traits asiatiques pour ressembler à une Occidentale, affiner son menton, arrondir sa mâchoire… autant d’opérations devenues banales. Pour de nombreuses Coréennes, modifier leur apparence n’est plus un choix mais une nécessité pour trouver un emploi, réussir socialement ou simplement exister dans une société ultra-exigeante sur le physique. Plongez au cœur de cette industrie de la beauté, où le visage parfait est devenu la clé de la réussite.