Documentaire La plume vous donne des ailes Les plumes sont devenues une tendance de mode populaire, passant des cabarets parisiens aux accessoires de tous les jours....

Documentaire Travailler « au black » en France Le travail au noir en France est un grave problème, coûtant plus de 50 milliards d’euros à l’État. Nos...

Documentaire Business : un stage de formation pour devenir des cadres idéaux Trois jours pour apprendre à convaincre, se vendre, se dépasser. Dans une société où la réussite professionnelle passe souvent...

Documentaire Profession chasseur de dons Du matin au soir ils sont dans tous les endroits les plus passants de Paris, vous les avez sûrement...

Documentaire Paparazzi, à l’épreuve des objectifs ! Nous suivons les plus grands paparazzis dans leur travail, rythmé entre espionnage et culot, afin de capturer dans leur...

Documentaire Sur la corde raide en haute altitude ! Les cordistes et les guides de haute montagne voient chaque jour leur vie suspendue au bout d’un fil. En...

Article 3 bonnes raisons de faire des études en sciences politiques On est souvent bien tenté de croire que les gens, notamment les jeunes, ne portent aucun intérêt à la...

Article Pourquoi faire un MBA ? Un MBA, ou Master of Business Administration, est l’un des diplômes les plus prestigieux et les plus recherchés dans...

Documentaire Mon job, le défi d’une vie Il faut s’accrocher pour devenir agriculteur. C’est un métier de passion qui oblige parfois à prendre tous les risques,...

Documentaire Travailler en Centre Commercial – Immersion dans des lieux discrédités Bienvenue juste à côté de chez vous, à la sortie de toutes les villes de France ! Bienvenue dans...

Documentaire J’hérite de la boîte de papa Reprendre la boîte de papa ! En apparence, rien de plus facile pour les héritiers que de se glisser...

Documentaire Le bataillon de marins-pompiers de Marseille – Urgence dans les calanques Le Groupe de Reconnaissance et d’interventions en Milieu Périlleux (le GRIMP) intervient jour et nuit au coeur du parc...

Documentaire La reconversion des mannequins Elles s’affichent à la une des magasines depuis 15 ans: Adriana Karembeu, Eva Herzigova et Inès Sastre: 3 incontournables...

Article 5 erreurs à éviter quand on lance son business en ligne Lancer un business en ligne fait rêver beaucoup d’entrepreneurs, qu’ils soient débutants ou déjà expérimentés dans le monde des...

Documentaire Les larbins des stars Approcher les stars, et plus encore : partager leur quotidien, les accompagner où ils vont, satisfaire la moindre de...

Documentaire Pêche en haute mer Pêcheur est une profession difficile et risquée. Au large pendant plusieurs semaines, ces hommes cumulent de longues heures de...

Documentaire Ballet, de la sueur et des larmes La carrière d’une ballerine professionnelle commence dès sa plus tendre enfance. Et celles qui choisissent cette voie difficile devront...

Conférence Mieux communiquer pour mieux embarquer Communicante engagée depuis la fin de ses études, Claire est aujourd’hui entrepreneuse et influenceuse sur LinkedIn. Dans cette vidéo,...