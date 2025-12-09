L’été tire à sa fin, mais le travail ne dérougit pas pour les pilotes d’Héli-Inter. À Matagami, en Abitibi,...
La grande histoire d’amour à l’origine du cirque Arlette Gruss
Ils sont jardiniers, plagistes, cuisiniers ou concierges, et ils sont les mille et une petites mains qui permettent aux...
Ils sont de plus en plus nombreux les retraités obligés de retravailler après avoir pris leur retraite. Les sites...
Ce documentaire de 52 minutes sera construit autour de différents portraits. Médecins légistes, historien, gendarme et journaliste. Il sera...
Pour ceux qui n’ont pas les moyens d’effectuer des travaux d’entretien ou d’amélioration de leurs habitats, Jérôme Rohart, pédagogue,...
Ils sont de plus en plus nombreux à s’en prendre physiquement aux agriculteurs. A cela s’ajoutent les aléas climatiques,...
Le télétravail s’est imposé non plus comme une parenthèse, mais comme une modalité de travail durable. Si les premiers...
Dans le cadre d’une succession, le rôle d’un généalogiste peut s’avérer essentiel, notamment lorsque la situation est complexe ou...
Montagnes Reportages est allé en août dernier rendre visite à Mélanie Martinot, gardienne du refuge de l’Olan dans le...
Portrait du comique Guillaume Bats, atteint d’une maladie handicapante. Grâce à sa détermination et à sa passion pour le...
230’000 frontaliers français travaillent en Suisse. Un chiffre qui a plus que doublé en 20 ans. Un attrait pour...
Le régime de l’auto-entrepreneur en France offre une flexibilité importante pour les professionnels désireux de se lancer dans l’aventure...
L’évolution rapide de la technologie et de la communication a renforcé le rôle des designers dans la société contemporaine....
Immersion dans le quotidien de ces spécialistes formés pour faire face aux situations les plus délicates. Un documentaire de...
Ils travaillent sur les lignes de chemin de fer de montagne du Massif Central, à la gare de Mende,...
Communicante engagée depuis la fin de ses études, Claire est aujourd’hui entrepreneuse et influenceuse sur LinkedIn. Dans cette vidéo,...
Portrait de quatre Romands qui ont décidé de changer de vie, de vie professionnelle. Ils n’en pouvaient plus de...
Porter secours et sauver des vies, c’est leur métier. Pour veiller sur les 2 millions d’habitants des Bouches du...
Le marché de l’emploi est devenu un champ de bataille impitoyable, où la concurrence féroce laisse peu de place...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site