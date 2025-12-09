Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Hélico tout terrain : missions à haut risque L’été tire à sa fin, mais le travail ne dérougit pas pour les pilotes d’Héli-Inter. À Matagami, en Abitibi,...

Documentaire Immersion dans les plus beaux 5 Étoiles du pays ! Ils sont jardiniers, plagistes, cuisiniers ou concierges, et ils sont les mille et une petites mains qui permettent aux...

Documentaire Seniors au travail Ils sont de plus en plus nombreux les retraités obligés de retravailler après avoir pris leur retraite. Les sites...

Documentaire Médecins légistes – Immersion dans ce Monde macabre Ce documentaire de 52 minutes sera construit autour de différents portraits. Médecins légistes, historien, gendarme et journaliste. Il sera...

Documentaire Un artisan qui vous apprend à faire son métier à sa place Pour ceux qui n’ont pas les moyens d’effectuer des travaux d’entretien ou d’amélioration de leurs habitats, Jérôme Rohart, pédagogue,...

Documentaire Agriculteurs au bord de la crise de nerf Ils sont de plus en plus nombreux à s’en prendre physiquement aux agriculteurs. A cela s’ajoutent les aléas climatiques,...

Article Télétravail : comment rester motivé sur le long terme Le télétravail s’est imposé non plus comme une parenthèse, mais comme une modalité de travail durable. Si les premiers...

Article Quel est le rôle d’un généalogiste dans une succession ? Dans le cadre d’une succession, le rôle d’un généalogiste peut s’avérer essentiel, notamment lorsque la situation est complexe ou...

Documentaire Face à Face avec Mélanie Martinot Montagnes Reportages est allé en août dernier rendre visite à Mélanie Martinot, gardienne du refuge de l’Olan dans le...

Documentaire Guillaume Bats, un humoriste pas comme les autres Portrait du comique Guillaume Bats, atteint d’une maladie handicapante. Grâce à sa détermination et à sa passion pour le...

Documentaire Travailler en Suisse : des salaires élevés, mais à quel prix ? 230’000 frontaliers français travaillent en Suisse. Un chiffre qui a plus que doublé en 20 ans. Un attrait pour...

Article Auto-entrepreneurs dans l’aide sociale : quels droits et quelles aides disponibles? Le régime de l’auto-entrepreneur en France offre une flexibilité importante pour les professionnels désireux de se lancer dans l’aventure...

Documentaire Urgence véto Immersion dans le quotidien de ces spécialistes formés pour faire face aux situations les plus délicates. Un documentaire de...

Documentaire Les cheminots oubliés Ils travaillent sur les lignes de chemin de fer de montagne du Massif Central, à la gare de Mende,...

Conférence Mieux communiquer pour mieux embarquer Communicante engagée depuis la fin de ses études, Claire est aujourd’hui entrepreneuse et influenceuse sur LinkedIn. Dans cette vidéo,...

Documentaire Demain, je change de métier Portrait de quatre Romands qui ont décidé de changer de vie, de vie professionnelle. Ils n’en pouvaient plus de...

Documentaire SAMU 13 Porter secours et sauver des vies, c’est leur métier. Pour veiller sur les 2 millions d’habitants des Bouches du...