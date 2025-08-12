Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les systèmes de défense des pyramides de Gizeh Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...

Podcast Pompéi Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...

Documentaire Un héritage précolombien Le parc archéologique national de Tierradentro abrite un trésor qui ne se trouve pas en surface, mais plusieurs mètres...

Documentaire L’Arche d’alliance, aux origines de la Bible Qu’est devenue l’Arche d’alliance ? Entre textes religieux, fouilles archéologiques et haute technologie, une captivante enquête pour élucider le...

Podcast Caligula, l’empereur fou Caligula, de son vrai nom Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, est une figure emblématique de l’histoire romaine, souvent désigné...

Documentaire L’édit de Caracalla En 212 de notre ère, la loi impériale dite édit de Caracalla élargit la citoyenneté romaine à tous les...

Podcast Commode : l’empereur gladiateur Notre représentation de l’histoire est très voir trop souvent liée à des œuvres de fictions. Mais le cinéma, tout...

Documentaire Les ruines complexes d’Abydos Matthew Adams, archéologue, étudie l’égyptologie depuis plusieurs années. Son travail se concentre sur les ruines d’Abydos, mais le temps...

Podcast La pyramide de Khéops La pyramide de Khéops, également connue sous le nom de Grande Pyramide, est l’une des structures les plus emblématiques...

Podcast Qui était Cicéron ? Longtemps, Cicéron nous est apparu comme un philosophe désincarné, éloigné de toute contingence politique. En réalité, Cicéron fut aussi...

Documentaire Les 7 merveilles de l’Egypte antique Les splendeurs de la civilisation égyptienne antique ont été une source d’inspiration tout au long des siècles. De toute...

Article Ménès, premier roi de l’Égypte unifiée Aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ, un événement historique majeur se produit : la naissance de la première dynastie...

Documentaire Clin d’œil – Jules César était il un empereur romain? Faisons un petit test : pouvez-vous nommer un empereur romain ? Vous avez pensé à Jules César, n’est-ce pas...

Documentaire Les Étrusques – Une civilisation mystérieuse de Méditerranée Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...

Documentaire Les trésors cachés de la rome antique A Rome, capitale de l’Italie, le passé rencontre le présent à tous les coins de rues. Les empereurs les...

Documentaire Dans le secret des villes – Les civilisations enterrées de la Cappadoce Dans cette émission nous découvrons les secrets d’une ancienne civilisation disparue, cette les Hittites. À Cappadocia, en Turquie, l’Est...

Documentaire Enquête d’Ailleurs – Troie, les tombeaux des héros Pour beaucoup d’entre nous, Troie est le décor de L’Iliade, le poème épique d’Homère. Mais il s’agit surtout d’un...

Documentaire Une folie de Néron En 2009, des fouilles réalisées sur le Mont Palatin à Rome par une équipe d’archéologues franco-italienne dirigée par Françoise...

Documentaire Olympie : aux origines des Jeux À quelques heures de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang , Apprenez comment les jeux se déroulaient au...