Autour des vestiges du fort de Vindolanda, la forme des tranchées construites par les Romains est encore bien visible. Cela nous donne des informations sur les techniques défensives des conquérants.
Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...
Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...
Le parc archéologique national de Tierradentro abrite un trésor qui ne se trouve pas en surface, mais plusieurs mètres...
Qu’est devenue l’Arche d’alliance ? Entre textes religieux, fouilles archéologiques et haute technologie, une captivante enquête pour élucider le...
Caligula, de son vrai nom Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, est une figure emblématique de l’histoire romaine, souvent désigné...
En 212 de notre ère, la loi impériale dite édit de Caracalla élargit la citoyenneté romaine à tous les...
Notre représentation de l’histoire est très voir trop souvent liée à des œuvres de fictions. Mais le cinéma, tout...
Matthew Adams, archéologue, étudie l’égyptologie depuis plusieurs années. Son travail se concentre sur les ruines d’Abydos, mais le temps...
La pyramide de Khéops, également connue sous le nom de Grande Pyramide, est l’une des structures les plus emblématiques...
Longtemps, Cicéron nous est apparu comme un philosophe désincarné, éloigné de toute contingence politique. En réalité, Cicéron fut aussi...
Les splendeurs de la civilisation égyptienne antique ont été une source d’inspiration tout au long des siècles. De toute...
Aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ, un événement historique majeur se produit : la naissance de la première dynastie...
Faisons un petit test : pouvez-vous nommer un empereur romain ? Vous avez pensé à Jules César, n’est-ce pas...
Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...
A Rome, capitale de l’Italie, le passé rencontre le présent à tous les coins de rues. Les empereurs les...
Dans cette émission nous découvrons les secrets d’une ancienne civilisation disparue, cette les Hittites. À Cappadocia, en Turquie, l’Est...
Pour beaucoup d’entre nous, Troie est le décor de L’Iliade, le poème épique d’Homère. Mais il s’agit surtout d’un...
En 2009, des fouilles réalisées sur le Mont Palatin à Rome par une équipe d’archéologues franco-italienne dirigée par Françoise...
À quelques heures de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang , Apprenez comment les jeux se déroulaient au...
Depuis l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre contre l’État d’Israël, les actes antisémites se sont multipliés partout...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site