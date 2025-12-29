Quand humains et animaux sauvages doivent partager le même territoire. Dans cette immersion au cœur du Zimbabwe, le récit met en lumière une réalité rare : des villes et villages où humains et animaux sauvages partagent chaque jour le même espace. À Victoria Falls, facochères, babouins et éléphants circulent au milieu des habitants, tandis que les conflits se multiplient entre les communautés rurales et les prédateurs comme les lions et les hyènes.
Le parcours de Brent et de sa famille révèle les tensions entre préservation de la faune et survie du bétail, tout en exposant des méthodes simples mises en place pour limiter les attaques. Le film suit également le quotidien des familles locales, leurs peurs, leurs stratégies, ainsi que l’importance de l’éducation des jeunes générations pour rétablir un lien apaisé avec la nature.
De la construction durable aux rencontres avec koudous, crocodiles et lions, ce premier épisode offre un regard détaillé sur un territoire où chaque espèce doit trouver sa place.
Un documentaire de Jean-Baptiste Erreca
