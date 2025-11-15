Granville, ancienne cité corsaire et port de pêche, est devenue la 1ère station balnéaire de la Manche grâce à la ligne de train directe depuis Paris. C’est là, à la villa des Rhumbs, que grandit Christian Dior, le célèbre couturier qui révolutionna la mode. Il disait de cette maison : « Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et à son architecture ! »