Documentaire

L’Australie compte deux fois plus de kangourous que d’habitants. Ils sont 50 millions répartis sur tout le territoire.

Malheureusement, ces nocturnes connaissent souvent une mort prématurée car ils sont régulièrement percutés par des voitures. On dénombre environ 20 000 collisions par an sur l’ensemble du territoire.

Les défenseurs de la cause animale s’organisent pour sauver les rescapés de ce carnage quotidien.

A Coober pedy, quand des habitants trouvent un kangourou blessé, c’est à Joséphine qu’ils le confient…

Extrait du film : ​​ » Australie en Rouge ” – issu de la collection “ Voyage à travers les couleurs ”

Réalisation : Philippe Moreau

