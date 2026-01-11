Dans l’archipel des Bijagos, une cérémonie, qui en appelle aux esprits, consiste à décapiter un poulet à l’intérieur d’une maison et observer si son corps trouve la sortie.
Dans l’archipel des Bijagos, une cérémonie, qui en appelle aux esprits, consiste à décapiter un poulet à l’intérieur d’une maison et observer si son corps trouve la sortie.
A Singapour, les jardins artificiels « Gardens by the Bay » sont spectaculaires.
Sophie Jovillard découvre la Corse, cette île sauvage, farouchement campée sur ses traditions, aux paysages contrastés, entre mer et...
Le Mexique est bien plus qu’une simple destination balnéaire bordée par les eaux turquoise des Caraïbes. C’est une terre...
Ce jardin est connu dans le monde entier ! Nous déambulons dans ses allées en compagnie du jardinier anglais...
40 millions de bisons ont régné sur l’Ouest américain pendant des siècles. Les guerres entre indiens et colons européens...
Les croisières attirent de plus en plus de vacanciers. Pour séduire les clients, les professionnels du secteur n’hésitent pas...
À Hawaï, la chemise est bien plus qu’un vêtement: c’est un symbole culturel. À Waikiki, elle est érigée au...
Opéra sauvage La Tanzanie s’impose comme une destination de prédilection pour les voyageurs en quête de paysages grandioses et...
Septième étape. Au départ du Reims, le chemin part à l’assaut du versant Nord de la Montagne de Reims...
De Séoul à l’île de Jeju, découverte d’un pays soucieux du respect de ses traditions culturelles et où les...
Dans les montagnes du nord de la Mongolie habitent les Tsaatans, en mongol les « éleveurs de rennes ». Leur région,...
Envie de découvrir les fonds marins les plus spectaculaires de la planète ? Bienvenue, aventuriers sous-marins ! Dans cet...
Situé dans le sud du Portugal, l’Algarve, le plus grand récif naturel du pays, est célèbre pour son liège,...
C’est la nouvelle métropole mondiale 6000 km2, 600 fois Paris… 19 millions d’habitants et des milliers de Français venus...
Ils ont tout quitté pour aller vivre au bout du monde. De plus en plus de Français plaquent tout...
Pour ce nouvel épisode des Trains pas comme les autres, direction l’Amérique du sud, et plus précisément le Chili,...
L’architecte paysagiste Jean-Philippe Teyssier nous emmène à la découverte des plus beaux jardins de France et d’Europe. Avec lui...
L’histoire de Chamonix, ville aux pieds du «Toit de l’Europe», va de pair avec celle de l’ascension, de la...
Des montagnes des Carpates au delta du Danube, les voies ferrées de la Roumanie, un pays latin entouré d’Etats...
Majorque est la plus vaste île des Baléares. Le soleil et la variété de ses paysages y attirent des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site