Ressources Dans la même catégorie

Podcast Fidel Castro : le rêve d’un Cuba libre Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...

Documentaire Hiroshima, le choc nucléaire minute par minute Le 6 août 1945, à 8 h 15, l’équipage américain de l’Enola-Gay largue la première bombe atomique utilisée en temps de guerre, sur...

Podcast De Gaulle : le roi du référendum face à la guerre en Algérie Dans la tourmente de la guerre d’Algérie, Charles de Gaulle asseoit son pouvoir en recourant avec constance à l’instrument...

Documentaire Ginette Kolinka : une mémoire française Ginette Kolinka est une survivante française de la Shoah et une militante des droits de l’homme. Elle est née...

Documentaire La malédiction du Pharaon Dans les profondeurs de chaque pyramide, les pharaons étaient enterrés avec toute leur famille et leurs trésors. A son...

Podcast La véritable histoire des studios italien de Cinecittà Stéphane Bern raconte un lieu devenu mythique qui a vu passer les plus grands noms du 7e art, de...

Conférence Apollo 11 – On a marché sur la lune Le 20 juillet 1969, l’humanité franchit une étape décisive dans son histoire : pour la première fois, des êtres...

Conférence Les missions Apollo et le retour sur la Lune Les missions Apollo représentent l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire de l’exploration spatiale. Conçues par la NASA...

Article Le siège de Stalingrad : la guerre totale Lorsque l’on évoque les conflits les plus violents de l’histoire humaine, un nom revient immanquablement : Stalingrad. Cette ville...

Documentaire Histoire interdite – L’ascension d’Hitler Ils sont 150 000 et ils ne sont là que par la volonté d’un seul homme…

Documentaire Elizabeth II : une jeune princesse devenue reine De la mort de son père le Roi George VI, au mariage du Prince William et Kate Middleton :...

Documentaire Mein Kampf, manifeste de la haine Le 1er janvier 2016, près de 71 ans après la mort d’Adolf Hitler, «Mein Kampf» tombera dans le domaine...

Documentaire Les années de plomb en Italie en 1970 Au tournant des années 1970, l’Italie est un pays en ébullition pris entre des poussées progressistes et des mouvements...

Documentaire La conquête du ciel – L’énigme du premier vol motorisé Il y a un peu plus d’un siècle, l’apparition du vol motorisé révolutionnait l’histoire des transports. Mais qui en...

Documentaire Gianni Versace – La saga d’un génie de la mode Le 15 juillet 1997, l’empereur de la haute couture, Gianni Versace, était abattu par Andrew Cunanan, 27 ans, meurtrier...

Documentaire Einstein et le projet Manhattan | Points de repères Avril 1939, l’Allemagne lance en secret le projet Uranium. Le 2 août de la même année, Albert Einstein, physicien...

Documentaire Les espions du Général (1/2) C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses...

Documentaire Tellement gay ! Homosexualité & pop culture (1/2) Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’homosexualité est pénalisée dans la majorité des pays. Aux États-Unis, la nécessité...