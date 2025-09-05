L’Aspergillus flavus peut provoquer diverses inflammations pulmonaires, mais aussi aggraver des maladies pré-existantes.
Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...
Le 6 août 1945, à 8 h 15, l’équipage américain de l’Enola-Gay largue la première bombe atomique utilisée en temps de guerre, sur...
Dans la tourmente de la guerre d’Algérie, Charles de Gaulle asseoit son pouvoir en recourant avec constance à l’instrument...
Ginette Kolinka est une survivante française de la Shoah et une militante des droits de l’homme. Elle est née...
Dans les profondeurs de chaque pyramide, les pharaons étaient enterrés avec toute leur famille et leurs trésors. A son...
Stéphane Bern raconte un lieu devenu mythique qui a vu passer les plus grands noms du 7e art, de...
Le 20 juillet 1969, l’humanité franchit une étape décisive dans son histoire : pour la première fois, des êtres...
Les missions Apollo représentent l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire de l’exploration spatiale. Conçues par la NASA...
Lorsque l’on évoque les conflits les plus violents de l’histoire humaine, un nom revient immanquablement : Stalingrad. Cette ville...
Ils sont 150 000 et ils ne sont là que par la volonté d’un seul homme…
De la mort de son père le Roi George VI, au mariage du Prince William et Kate Middleton :...
Le 1er janvier 2016, près de 71 ans après la mort d’Adolf Hitler, «Mein Kampf» tombera dans le domaine...
Au tournant des années 1970, l’Italie est un pays en ébullition pris entre des poussées progressistes et des mouvements...
Il y a un peu plus d’un siècle, l’apparition du vol motorisé révolutionnait l’histoire des transports. Mais qui en...
L’invasion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Face à la mégalomanie sans limite d’Adolf Hitler, capitalisant à son...
Le 15 juillet 1997, l’empereur de la haute couture, Gianni Versace, était abattu par Andrew Cunanan, 27 ans, meurtrier...
Avril 1939, l’Allemagne lance en secret le projet Uranium. Le 2 août de la même année, Albert Einstein, physicien...
C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses...
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’homosexualité est pénalisée dans la majorité des pays. Aux États-Unis, la nécessité...
Après avoir réussi le concours de l’internat des Hôpitaux de Paris, Gérard Zwang, jeune étudiant en médecine de 26...
