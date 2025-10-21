Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont utilisé la base navale de Guantánamo à Cuba pour...
Lors des périodes de fortes manifestations, pas facile de concilier vie de famille et maintien de l’ordre lors des...
Le 10 avril 1984, une nuit de printemps agitée tombe sur San Francisco. Depuis plusieurs jours, une pluie torrentielle...
La Guadeloupe fait face à une crise sans précédent. À Pointe-à-Pitre, capitale de l’île, la violence explose : homicides,...
18 avril 2014. Les policiers de Visé, en Belgique, sont appelés pour des coups de feu dans une rue...
Quand on fait la chasse dans un labyrinthe de taules
Dans le box des accusés, deux hommes suspectés d’être les petites mains d’un trafic de stupéfiants. Ils ont été...
C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...
Kajetan Poznanski, 26 ans, originaire de Poznan, fils d’une procureure, est soupçonné d’avoir tué le 3 février à Varsovie...
Flashball. Ces armes de défense utilisées lors de manifestations sur la voie publique ou d’interventions à risques au coeur...
David Joseph Carpenter est né le 6 mai 1930 à San Fransisco en Californie. Carpenter a commis une tentative...
Surnommé dans un premier temps le «Forestier des Ardennes» ( métier qu’il n’a en fait jamais exercé) puis le...
Pendant quatre semaines, des caméras ont suivi le déroulement des audiences en comparutions immédiates au tribunal de Cayenne :...
Les années 70 ont été marquées, en France, par une actualité brûlante dans le milieu du grand banditisme. Juin...
En quelques années, le port du Havre est devenu la principale porte d’entrée de la cocaïne en France. La...
Dans la capitale, les drogues dures concernent toute sorte de population. En 2011, la police a ainsi saisi plus...
Depuis plusieurs années, les forces de l’ordre doivent faire face à un phénomène inquiétant : le déferlement de stupéfiants...
Enfouie au creux du volumineux rapport de la Commission Charbonneau, une information est pratiquement passée inaperçue. On y relate...
A Laredo, Texas, les agents et officiers du Ministère de la Sécurité intérieure luttent contre l’immigration illégale le long...
La tension est omniprésente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Les gendarmes doivent faire face à de nombreux...
