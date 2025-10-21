À Draguignan, dans le Var, une série de cambriolages hors norme intrigue la police. En une seule nuit, un quartier entier est frappé : cabanons, fourgons et véhicules d’artisans sont vidés de leur contenu. Les malfaiteurs, organisés et rapides, dérobent des dizaines d’outils pour un butin de plusieurs milliers d’euros. Pendant des semaines, Olivier et son équipe mènent une traque acharnée pour mettre la main sur ces voleurs insaisissables.