Au départ c’était une enseigne de militants, aujourd’hui elle fait partie du quotidien des français. Avec ses 560 magasins et son 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires, Biocoop est la première enseigne spécialisée bio de France.
Et dire qu’au départ en 1986, il s’agissait d’un petit groupe de consommateurs avant-gardistes qui voulaient s’approvisionner bio auprès de producteurs rémunérés au juste prix.
A force de grandir, Biocoop est-elle toujours fidèle à ses engagements ?
Alors que le bio est devenu un marché très disputé par les grandes surfaces, la qualité des produits est-elle au rendez-vous ?
Le local et la juste rémunération des agriculteurs sont-ils toujours de mise ?