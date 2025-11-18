À Biarritz, la vie reprend avec des plages bondées, des terrasses combles… Depuis quelques jours, la cité balnéaire a retrouvé un visage de saison à la faveur du déconfinement. Un air de vacances sur la côte basque sans touristes pour l’instant, mais qui augure d’un bel été. Les locaux refont tourner les bars, restaurants et boutiques, quoique les vacanciers manquent toujours à l’appel. Pour le moment, tous profitent à fond de la liberté retrouvée.
