Article Désinfection des lieux communautaires : un enjeu essentiel pour la santé publique Résumé des points abordésPourquoi la désinfection est indispensable dans les espaces collectifsLes lieux concernés par la désinfectionLa différence entre...

Podcast Revivre après l’endométriose On parle souvent de “joie de vivre” comme d’une valeur à cultiver. Mais face à cette injonction, il y...

Documentaire Au secours, je déteste mes genoux ! Souvent délaissés, cachés sous des pantalons, on oublie que les genoux peuvent en complexer certain qui n’osent même plus...

Documentaire Bien être : que valent les remèdes d’antan ? Gouttes bleues, Eau précieuse, Eau de mélisse… Les noms de ces produits » miracles » parlent autant aux grands-mères...

Article Quelles solutions naturelles contre les moustiques ? Les moustiques sont des insectes nuisibles qui peuvent rendre nos soirées d’été particulièrement désagréables. En plus de leurs piqûres...

Documentaire Beauté, cuisine : ils ne jurent que par l’eau minérale Pour s’hydrater, boire de l’eau, ça coule de source ! Mais la nouvelle mode est de se laver les...

Documentaire Chirurgie esthétique des mains Michèle était mannequin de détails (donc de mains) quand elle était jeune. Aujourd’hui, a 55 ans, ses mains sont...

Conférence Contraception : une pilule qui divise ? La pilule contraceptive est aujourd’hui au cœur de débats. Si c’est encore la méthode de contraception la plus utilisée,...

Article Les e-liquides sans nicotine : bonne ou fausse bonne idée ? Avec la popularité croissante de la cigarette électronique, les e-liquides sans nicotine suscitent un intérêt particulier, notamment chez les...

Documentaire Carafes filtrantes : faut-il s’en méfier ? Soucis de faire des économies, avoir un geste écologie, ou encore boire une eau agréable et saine… Aujourd’hui les...

Documentaire Les vendeurs de maladies Elise Lucet s’intéresse aux «vendeurs de maladies», ces laboratoires qui inventent de toutes pièces une pathologie pouvant correspondre à...

Documentaire Xenius – Le sucre, ami ou ennemi ?

\r

Le sucre est une véritable manne pour les agriculteurs, les producteurs et l'industrie agro-alimentaire. On le trouve désormais aussi...

Conférence Soignants en souffrance Il y a quelques semaines, 1 200 soignants lancent un appel au gouvernement : « Nous n’avons pas choisi...

Article Les bienfaits insoupçonnés du coloriage Le coloriage, souvent perçu comme une activité réservée aux enfants, cache en réalité une multitude de bienfaits insoupçonnés pour...

Documentaire L’incroyable histoire du 1er homme enceinte | Partie 1 Thomas Beatie est un homme comme beaucoup d’autres. Il est amoureux de sa femme, Nancy… A tel point que...

Article Quels avantages offre le raisin ? Le raisin, fruit emblématique de la fin de l’été, est bien plus qu’une simple gourmandise sucrée. Ce petit fruit,...

Documentaire Algue morteIIe : la population en danger Alors qu’elle travaille dans son laboratoire de l’Université de la Caroline du Nord, la chercheuse aquatique Joanne Burkholder souffre...

Documentaire Tous accros aux dîners apéros \r

Dans les rayons des supermarchés, les invitations au grignotage se multiplient. Le marketing agroalimentaire cible les jeunes aussi bien...