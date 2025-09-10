Quelles solutions pour boucher le trou de la sécu ?
Réalisateur : Laurent Lesage
La lutte anti fraude des transports coûte 3x plus cher que l’argent que ça rapporte 😫
Ils sont mal payés mais bénéficient de nombreux privilèges et leur nombre de journées d’absences atteint des sommets. Réalisateur...
C’est une tendance qui s’inscrit dans la durée, et qui a même explosé lors du confinement, à cause de...
L’épidémie a encore accéléré le mouvement. Depuis le déconfinement, les Français citadins se sont rués sur les vélos à...
En un peu plus de 10 ans, le montant des dons déclarés aux services fiscaux par les entreprises a...
Ce sont des as de la vente de vêtements d’occasion via internet. Portraits de ces super-vendeurs de Vinted dont...
Ce port est le point de rendez vous des portefeuilles dodus
La face cachée des caisses enregistreuses pour gagner de l’argent
Le « Do It Yourself » (faire soi-même) fait de plus en plus d’adeptes. Le phénomène s’est largement répandu pour des...
En été, quelques commerçants de passage profitent des locaux laissés libres pour y installer des magasins éphémères. Le but...
La mode est aux énergies renouvelables et depuis peu, les éoliennes font tourner les têtes. La France compte aujourd’hui...
Arrivée en France au début des années 1990, la mozzarella est désormais le fromage le plus consommé au monde....
Dommages et intérêts, quand la jet-set ne se laisse pas faire…
TGV : comment payer moins cher ? Au moment des vacances scolaires, les prix des transports flambent. Comment faire...
Le plus haut sommet d’Europe est une merveille naturelle bien sûr mais c’est aussi une montagne en or. Car...
L’amande s’est imposée comme un «super-aliment», un fruit sec tendance et santé, plébiscitée par les nutritionnistes. Les Français en...
Dans le monde d’aujourd’hui, il ne suffit pas d’être bon dans votre profession, vous devez être assuré. Une assurance...
Existe-t-il encore des privilégiés parmi les serviteurs de l’Etat ? Des centaines de cadres de l’administration mieux rémunérés que...
René Mey est un voyant en pleine ascension. Depuis des mois ce Marseillais tient des conférences partout en France...
Le sucre est devenu un ingrédient de base de l’industrie agro-alimentaire, qui en met même dans des plats salés...
