Documentaire

Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos bambins citadins. Au-delà de l’aspect divertissant qu’il implique, sa visite peut aussi être l’occasion d’une prise de conscience de l’intérêt de la sauvegarde des espèces.

Mais aujourd’hui, malgré d’énormes progrès en matière d’infrastructures et de conditions d’accueil, le concept même du zoo est sujet à controverses. Doit-on, sous couvert de divertissement, tolérer que des animaux sauvages soient mis en cage ? Quelles sont réellement leurs conditions de vie dans les zoos ? Les dirigeants de ces structures ont-ils vraiment pour souci principal le bien-être de leurs pensionnaires ? Ou le zoo est-il devenu un véritable business dans lequel il faut rivaliser d’inventivité et d’artifices pour attirer un maximum de public ?

Documentaire : Business des Zoos

Réalisation : Maëlle Joulin

