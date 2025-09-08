Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’ours polaire, superprédateur menacé par le réchauffement climatique L’arrivée de la banquise se faisant de plus en plus tard, le jeûne forcé est de plus en plus...

Documentaire Avant de s’accoupler, ces lions doivent se battre Un lion célibataire qui cherche à s’accoupler doit lutter à la fois contre ses rivaux, mais aussi contre les...

Documentaire Ouessant : le paradis des abeilles ? Sur l’île d’Ouessant, nous assistons à la récolte des apiculteurs. Ils prélèvent le miel produit par des abeilles noires...

Documentaire Les ours, gourmands habitants des arbres du Yosemite Quand la nourriture se fait rare, le verger du parc est un territoire convoité par les ours.

Documentaire Ce mille-pattes injecte du venin paralysant à ses proies Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire...

Documentaire La surprenante technique de chasse du grizzly Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...

Documentaire Pourquoi les méduses n’ont-elles pas besoin de nager ? Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...

Conférence Le loup, une histoire culturelle Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...

Documentaire Animaux du désert : les petites créatures Le désert est avant tout colonisé par de petites créatures (plus de 800 espèces dans le seul Sahara nord...

Documentaire Hyènes vs vautours : la guerre La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Les chiens de gardes Le Dogue Allemand : Le Dogue allemand allie la fierté, la force et l’élégance dans un ensemble plein de...

Documentaire Afrique du Sud : le royaume des lionnes blanches Dans la savane sauvage sud-africaine, la couleur du pelage est le meilleur instrument de survie et de chasse de...

Documentaire Safari Préhistorique – L’aquarium de l’enfer Grâce aux images de synthèse, les différentes ères géologiques n’auront bientôt plus aucun secret pour Nigel Marven qui poursuit...

Documentaire Ce singe crie comme Godzilla ! Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...

Documentaire L’Epagneul Breton, le chien de chasse dans les marais L’Epagneul Breton : Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux...

Documentaire Les chevaux de trait – Au cœur de la tradition Des chevaux tout en puissance. Les chevaux de trait ont été pendant des siècles les compagnons des paysans. Ils...

Documentaire Olimba, la reine des léopards Sur les rives du fleuve Luangwa en Zambie, Olimba, femelle léopard dans la force de l’âge, est une chasseuse hors pair. La danse macabre qu’elle...

Documentaire Chiens de vigiles : des molosses incontrôlables ? Leurs maîtres les hébergent parfois dans des conditions d’insalubrité : cages exiguës, pièces aveugles, etc. Où les vigiles achètent-ils...