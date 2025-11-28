Chloé passe ses vacances scolaires en centre d’amaigrissement.
Chloé passe ses vacances scolaires en centre d’amaigrissement.
Le sucre est devenu un problème de santé publique à l’échelle mondiale. Des alternatives naturelles et moins caloriques comme...
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont consommés en quantités adéquates, offrent de nombreux bénéfices pour la...
Quel est le point commun entre Cindy, 30 ans, Céline, 39 ans, et Guilaine, 42 ans ? Elles ont...
Quatre témoins sont obsédés par la jeunesse éternelle. Ils refusent le temps qui passe et font tout pour rester...
Bave d’escargot, collagène de méduse, protéine de placenta ou encore venin de serpents… ensorcellent nos soins de beauté. Dans...
Avocat, citron, romarin… et si la solution pour de beaux cheveux était déjà dans vos placards ? Julie nous...
Parlons ensemble du café, de la caféine et de leur impact sur notre fatigue globale. Ce qui est intéressant,...
Le massage des cicatrices est une technique précieuse pour favoriser la guérison et améliorer l’apparence des cicatrices. Cette pratique...
Il existe plusieurs méthodes pour stériliser le matériel, les dispositifs, les instruments médicaux et les produits pharmaceutiques. On peut...
En Europe, dès son dix-huitième anniversaire, on demande un nouveau nez et de plus gros seins. Au Brésil, on...
C’est à 28 ans en moyenne que les Françaises ont leur premier enfant. Et même si elles ne doutent...
La cellulite touche près 80% des femmes âgées de plus de 20 ans, quelle que soit leur morphologie ou...
Depuis dix ans, on est passé d’une centaine à 400 équipes de football dans les écoles du Québec. On...
Dans leur manière de vivre et de raconter la maladie, de la combattre, de trouver des solutions adaptées, ces...
Face à une population souvent en grande difficulté, le personnel des urgences enchaine les heures et dénoue les crises....
Nos yeux sont constamment sollicités. Des écrans de smartphones aux ordinateurs, en passant par les télévisions, nous sommes bombardés...
Sous l’effet d’une substance psychédélique, le sujet acquiert une extrême acuité mentale. Sa perception des sens se modifie, notamment...
Autistes ou accros aux écrans : les médecins s’interrogent.
Le piment, souvent apprécié pour sa saveur piquante et sa capacité à transformer le goût des plats, recèle des...
Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients intoxiqués pendant des soirées...
