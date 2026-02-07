Conférence

L’eau est-elle un bien commun ou une ressource privatisable ? Cette table ronde interactive explore les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de « l’or bleu ».

L’eau est essentielle à la vie sur Terre, mais devient une ressource de plus en plus menacée. Entre croissance démographique, pollution et réchauffement climatique, son accès est au cœur de nombreux conflits et débats.

De la Bretagne au Moyen-Orient, cette table ronde interactive aborde les enjeux économiques, environnementaux et sociaux liés à l’eau. L’eau est-elle devenue un « or bleu » ? Quels défis pour garantir un accès équitable et durable à cette ressource vitale ?