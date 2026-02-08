Ressources Dans la même catégorie

Article Lingerie : ce que la Saint-Valentin révèle encore du désir contemporain Longtemps cantonnée à la sphère privée, la lingerie a progressivement quitté l’ombre des chambres pour investir un territoire plus...

Documentaire Sneakers : le business qui explose les compteurs Le marché des chaussures de style streetwear connaît un phénomène bien au-delà d’une simple tendance à la mode. Des...

Documentaire Fringues, mode, enquête sur les secrets de nos vêtements S’habiller à la mode sans casser sa tirelire c’est la préoccupation de beaucoup de français Un documentaire de Loïc...

Documentaire Romain Brifault, parcours et engagement d’un styliste atypique C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes...

Documentaire À New York, s’habiller pour exister À New York, les vêtements sont bien plus qu’un choix esthétique : ils expriment identité, appartenance et rapport au...

Documentaire Une doudoune ou je casse tout ! Les doudounes, aussi appelées parkas ou anoraks, sont des manteaux épais et souvent rembourrés, conçus à l’origine pour offrir...

Documentaire Le monde s’arrache ces chaussures françaises Le monde entier aime ces chaussures francaises

Documentaire Histoire de souliers – La botte La botte, cette chaussure est ô combien pratique pour marcher sous la pluie, cueillir des champignons ou encore monter...

Documentaire Vêtements pour enfants : la bataille des petits prix Le mois de septembre, c’est l’occasion de trier et de renouveler la garde-robe de ses enfants. Mais cette année,...

Documentaire Osez les nouveaux vernis Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky

Documentaire Tendance: jamais sans mon sac Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...

Article Les meilleures boutiques de bijoux pour homme Longtemps associés aux femmes, les bijoux sont devenus une véritable tendance masculine, symbolisant à la fois le style et...

Article Sélectionner et entretenir vos piercings Choisir et entretenir ses bijoux corporels peut transformer votre apparence tout en exprimant votre personnalité. Que vous soyez un...

Documentaire Comment éliminer les traces de fatigue Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...

Article Sac à dos femme : voyage, sport et tendance ! Initialement conçu pour répondre à des besoins strictement pratiques, comme le transport de fournitures scolaires ou d’équipements de camping,...

Documentaire Mode : la folie du lin Cette matière naturelle connaît un spectaculaire renouveau et cartonne notamment en été. Ses prix ont baissé et désormais des...