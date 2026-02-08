Longtemps cantonnée à la sphère privée, la lingerie a progressivement quitté l’ombre des chambres pour investir un territoire plus...
Le marché des chaussures de style streetwear connaît un phénomène bien au-delà d’une simple tendance à la mode. Des...
S’habiller à la mode sans casser sa tirelire c’est la préoccupation de beaucoup de français Un documentaire de Loïc...
C’est en Normandie que nous vous proposons de nous suivre. A quelques kilomètres au nord de Rouen, nous sommes...
À New York, les vêtements sont bien plus qu’un choix esthétique : ils expriment identité, appartenance et rapport au...
Les doudounes, aussi appelées parkas ou anoraks, sont des manteaux épais et souvent rembourrés, conçus à l’origine pour offrir...
L’expérience est universelle : vous essayez un vêtement en cabine d’essayage, vous vous trouvez éblouissant, puis, une fois de...
Le monde entier aime ces chaussures francaises
Les bijoux recyclés de Fifi la Ferraille
La botte, cette chaussure est ô combien pratique pour marcher sous la pluie, cueillir des champignons ou encore monter...
Le mois de septembre, c’est l’occasion de trier et de renouveler la garde-robe de ses enfants. Mais cette année,...
Chez les vernis la couleur ça compte, mais la matière aussi ! Un documentaire de Stéphanie Zwicky
Il y a encore 5 ans, personne n’y croyait … mais cette année c’est confirmé, le sac à main...
Longtemps associés aux femmes, les bijoux sont devenus une véritable tendance masculine, symbolisant à la fois le style et...
Choisir et entretenir ses bijoux corporels peut transformer votre apparence tout en exprimant votre personnalité. Que vous soyez un...
Pour se débarrasser des traces de fatigue, il sort chaque année en moyenne 250 nouveautés en matière de cosmétiques...
Initialement conçu pour répondre à des besoins strictement pratiques, comme le transport de fournitures scolaires ou d’équipements de camping,...
Le roux redevient tendance.
Cette matière naturelle connaît un spectaculaire renouveau et cartonne notamment en été. Ses prix ont baissé et désormais des...
Faut-il dépenser 800 € pour offrir une doudoune à ses ados ? C’est une question que se posent beaucoup...
