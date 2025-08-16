En novembre 1970, peu après la mort du général de Gaulle, un journal satirique provoque un tollé ! Il titre « Bal tragique à Colombey : 1 mort », faisant ainsi le lien entre le décès de cette grande figure politique française et un tragique incendie survenu quelques jours plus tôt dans l’Isère. L’hebdomadaire est censuré… avant de renaître sous un autre nom (et vous le connaissez forcément).