Lorsqu’on achète un vélo, même d’occasion, mieux vaut ne pas oublier de se procurer un cadenas digne de ce nom par la même occasion. Reportage à Genève, à la bourse aux vélos de la rentrée.

En Suisse, on compte 40’000 vols de vélos par année. Plus chers et davantage convoités, près de 9000 vélos électriques ont disparu l’année passée en Suisse, soit 41% de plus qu’en 2020. Alors quelles sont les bonnes pratiques pour éviter de se faire voler le sien ? Quels antivols utiliser et comment cadenasser son vélo sur la voie publique ? Les conseils de spécialistes.

Tous les cadenas ne se valent pas en termes de fiabilité, mais même ceux qui semblent les plus résistants ne sont pas infaillibles. La preuve dans un reportage chez un serrurier et lors d’un test réalisé en laboratoire par Kassensturz.

ABE a fait tester dans un laboratoire la résistance au crochetage et la résistance physique de 11 cadenas, à câble, à chaîne, en U, pliable, avec clé ou à code.

Les bonnes pratiques pour éviter les vols

Il existe principalement 2 types de vols : le vol d’usage, où une personne « emprunte » l’engin et l’abandonne après l’avoir utilisé, et le vol lié à un trafic où le vélo est ensuite revendu. La police met en garde contre les effets pervers de certaines applications très utilisées par les adeptes de la petite reine, qui aiment y documenter leurs parcours. Ces applications permettent aux voleurs de repérer l’adresse de leur victimes et le type de vélo utilisé. Témoignage.

22:25 Les conseils de la police

Que conseiller aux personnes qui utilisent des applications qui accompagnent leur pratique sportive, comme Strava ou Garmin, pour éviter de transmettre des informations à des personnes malveillantes ? Les vélos électriques de ces passionnés valent souvent plus de 10’000 francs. Sont-ils facilement revendables ? Les vols de vélos électriques ont explosé ces dernières années. En sachant que les vélos électriques sont plus lourds, moins maniables et mieux protégés, le mode opératoire des voleurs a-t-il changé ? Que mettent en place les polices pour freiner cette hausse ? François Egger en parle avec Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise.

Si votre bicyclette a été volée et reste introuvable, plusieurs démarches sont recommandées : porter plainte avec votre preuve d’achat et consulter votre assurance. Vous pouvez aussi lancer un appel sur « Vélo volé » via Facebook, et espérer que quelqu’un le retrouve et vous le signale. Il peut être également utile de faire un tour sur les sites de revente de vélos d’occasion. Des sites qui peuvent devenir un piège si vous y rachetez un vélo qui avait été volé. Vous pouvez en effet être poursuivi pour recel.