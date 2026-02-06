C’est une petite mer à la montagne qui l’hiver attire une poignée d’initiés. Entre cimes enneigées et eaux turquoise, le lac d’Annecy offre un cadre splendide pour les amateurs de nature et de grand air : nuit en igloo, nage revigorante dans une eau à 6 degrés et même vol en ULM avec des oies bernaches.
————————————————-