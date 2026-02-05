On aperçoit sa frêle silhouette tout schuss sur les pistes de ski des Diablerets en hiver et à ski nautique sur le Léman en été. A 86 ans Flory Lambelet a de l’énergie à revendre ! Née dans le Midi de la France, les difficultés de la vie ont forgé dès l’enfance son caractère volontaire, sans jamais ternir son enthousiasme. C’est par amour que Flory s’installe à Lausanne en 1961. Elle n’a plus quitté les bords du Léman depuis. Passionnée de sport depuis toujours, du paddle à la plongée sous-marine, l’octogénaire glisse dans la vie comme elle glisse sur les pistes : avec une joie de vivre communicative.