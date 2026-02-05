Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le bon filon du marché du fitness en France En France, environ 7 millions de personnes sont abonnés à une salle de sport, soit 10% de la population....

Article Le football : le culte et la ferveur L’arène moderne ne se contente plus de gazon et de buts ; elle est devenue le théâtre d’une dévotion...

Documentaire Pierre Marzullo, 13 ans, escaladeur La Toison Noire, c’est le nom du 8c que travaille assidument le jeune Pierre Marzullo, 13 ans et déjà...

Article Les athlètes peuvent-ils tirer profit d’un régime végétarien ? La nutrition est un élément crucial pour tous les individus, mais encore plus pour les athlètes. Elle influence non...

Documentaire Afonsinho – Les rebelles du foot Ancien milieu de terrain de Botafogo, Afonso Guimaraes Da Silva, surnommé Afonsinho, est considéré comme un véritable pionnier dans...

Article Quand l’analyse prédictive transforme la préparation en tennis Le tennis est souvent décrit comme un sport d’instinct, de sensations et d’ajustements permanents. Pourtant, à haut niveau, la...

Documentaire Forcés à l’abandon Documentaire de 52 minutes sur l’avenir du sport automobile au Québec. Mon premier documentaire indépendant, co-écrit avec le journaliste...

Article Le tir sportif à la carabine à plomb : règles et compétition Le tir sportif à la carabine est un univers passionnant dans lequel la précision, la vitesse et la diversité...

Documentaire La Barkley, la course la plus difficile au monde C’est la course la plus difficile au monde, connue pour être impossible à terminer. Bienvenue à la Barkley, la...

Documentaire Copa Amazonas A Manaus, chaque année, un tournoi de football rivalisant en taille, en férocité et en mysticisme avec la forêt...

Documentaire Football américain : une violence à haut risque pour les joueurs Le sport chéri des Américains est aussi un sport à hauts risques pour la violence des chocs qui s’y...

Documentaire Humble et talentueux, Milon a consacré sa vie au snowboard Olivier Favre, dit Milon, parle peu mais ride beaucoup. Peu médiatisé et quasi absent des réseaux sociaux, ce snowboarder...

Documentaire C’est pas sorcier – Les fous du vélo Fred et Jamy nous entraînent dans l’univers du cyclisme professionnel pendant une étape du Tour de France. Avec son...

Documentaire Bober Line Portrait de l’Équipe de France de Bobsleigh. Un documentaire d’Intérieur Sport.

Documentaire Les légendes de l’OM – Josip Skoblar L’Olympique de Marseille est un club de légende ou plutôt de légendes. Cela ne fait aucun doute. Pour autant...