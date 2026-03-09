En France, l’argent liquide reste le moyen de paiement préféré pour 90 % des achats quotidiens. Mais derrière cette simplicité se cache un manque à gagner de 90 milliards d’euros par an pour l’État : la fraude fiscale. Ce documentaire vous emmène au cœur de l’économie souterraine. Des chantiers de rénovation employant au noir aux logiciels de caisse « effaceurs de recettes », découvrez les méthodes de ceux qui contournent le fisc. Entre contrôles de l’URSSAF sous haute tension et saisies spectaculaires à la frontière, une enquête sans concession sur le « sport national » français.