Une santé au top ! avec le Dr Yann Rougier, médecin spécialiste des hôpitaux de Paris, passionné de neurosciences appliquées et de nutrition-santé. Comment prévenir la déprime hivernale ? Quelles routines peuvent nous aider à préserver notre énergie mentale et émotionnelle au quotidien ? Existe-t-il des aliments ou boissons « anti-stress » particulièrement utiles durant l’hiver ? Le Dr Yann Rougier nous aide à apaiser notre mental pour l’hiver.