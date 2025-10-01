Documentaire

L’Aubrac est une région haute en couleurs. Son plateau de 2.500 km2 se situe à cheval sur l’Aveyron, le Cantal et la Lozère. En hiver, le paysage se couvre de neige, à l’instar des steppes de Mongolie, tandis qu’au printemps les prairies rappellent les plaines vertes d’Écosse. En automne, la région semble embrasée par les forêts rousses, et l’été assèche les prairies.

L’Aubrac, c’est aussi un territoire façonné par l’élevage. Les vaches Simmental et Aubrac y sont très réputées pour leur précieux lait, qui permet la fabrication de l’aligot. Plongez, le temps de quatre saisons, dans le quotidien des habitants de cette région pittoresque : éleveurs, vétérinaires, restaurateurs…

Documentaire : 4 saisons en Aubrac

Réalisation : Martin Blanchard

