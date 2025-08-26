En dénonçant l’invasion de son pays par l’Italie à la tribune de la Société des nations le 30 juin 1936, le négus d’Éthiopie, souverain de la plus ancienne monarchie sacrée du monde, vient rappeler aux nations leurs engagements et leurs devoirs, au regard du droit international. Mais le cynisme des grandes puissances fait de la crise éthiopienne le laboratoire des renoncements politiques conduisant au pire. Comment enrayer la mécanique apparemment inéluctable de la marche à la guerre ?
Documentaire disponible jusqu’au 09/06/2026