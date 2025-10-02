Documentaire

Finie l’époque où les hotels étaient de simples endroits pour dormir, offrant un lit et un petit déjeuner ! Avec la très forte concurrence imposée par les plateformes d’herbergement comme Airbnb devenu en quelques années le premier acteur hôtelier mondial en nombre de chambre proposées ; les avis des internautes de Tripadvisor qui font la pluie et le beau temps sur l’hôtellerie, ainsi que le déploiement de l’offre touristique – rien qu’en France, il existe 18 000 hôtels – le secteur de l’hôtellerie traditionnelle a été totalement bouleversé ces dernières années ! Les hôteliers du monde entier doivent aujourd’hui rivaliser d’imagination pour fidéliser des clients de plus en plus difficiles à surprendre.

A Cassis, Alexandra Labathe, la directrice des « Roches Blanches », mythique hotel art déco longtemps fréquenté par Winston Churchill et plus tard Edith Piaf, est la première à le dire ! « Aujourd’hui dans l’hôtellerie restauration, il faut qu’il y ait des vraies expériences de clients, un lieu de vie ». Pendant une semaine, nous allons suivre le quotidien mouvementé de cette directrice pour que les Roches Blanches brillent de mille feux le 14 juillet. C’est l’événement annuel le plus important pour « les Roches » et particulièrement cette année puisque l’hôtel vient tout juste de rouvrir ses portes après 18 mois de rénovation …

Dans son hôtel perdu dans le bush kenyan, à 3 heures de route de la première grande ville, Patrick aussi a un important challenge à relever : organiser un mariage traditionnel kenyan pour un couple de brittaniques qui s’était perdu de vue et vient de se retrouver 30 ans plus tard. Mettre sur pied une luxueuse célébration dans une réserve de 22 660 hectares coupée du monde necessite toute une logistique très complexe ; qui plus est, pour un hotelier qui ne l’a jamais fait, comme lui … « Mais quand on est General manager d’un hôtel de luxe dans le bush : on fait tout ! Je ne suis quasiment jamais derrière mon ordinateur. Ici, c’est vraiment « Out of Africa ».

Enfin, sur la petite île paradisiaque de Langkawi, en Malaisie, Arnaud aussi doit relever une mission d’envergure : faire que son hotel longtemps lieu de rendez-vous des grandes fortunes de ce monde reconquiert son ancien statut « de plus bel hotel du monde ». Après 12 mois d’une colossale rénovation, ce français organise « une grande opération séduction » à l’attention d’une vingtaine de journalistes pour promouvoir son « nouvel hotel ». « Il va falloir que tout roule car ils vont en parler derrière et ça va faire trainée de poudre ! Ce qui va être chaud aussi, c’est de s’occuper des clients en même temps car l’hôtel sera plein à ce moment-là. Je ne peux pas me rater sur cette opération ! »

Plongée dans les coulisses de ces hôtels de luxe prêts à relever tous les défis pour que leurs clients n’oublient jamais leur séjour au paradis …

Un reportage de Lily Eclimont et Gaël Hubert