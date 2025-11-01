Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...
Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...
Contrairement à une idée reçue, les mythes grecs étaient évolutifs : leur récit déclamé par les aèdes pouvait ainsi...
Héraclite a dit : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Il voulait dire par...
Freinées par la rudesse du climat et les interdits religieux, les recherches archéologiques dans la région ont longtemps été...
A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...
Louxor, capitale de la Haute-Égypte, et ses environs offrent un catalogue de merveilles à voir absolument. de merveilles incontournables...
Le Temple de Karnak, situé à 3 kilomètres au nord de Louxor, est sans conteste le site le plus...
Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...
Mischa Meier et Claudia Tiersch, historiens de l’Antiquité, ainsi que Christoph Markschies, spécialiste de l’histoire de l’Église, reviennent sur...
La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...
Au nord du désert du Hijaz, en Arabie Saoudite, dans une des régions les plus arides au monde, des...
Né en – 427 à Athènes, deux ans après la mort de Périclès, Platon peut apparaître à la fois...
François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. À la recherche de la toison...
A l’ouest du Péloponnèse, en Grèce, la paisible région de l’Elide abrite le magnifique site d’Olympie. C’est dans ce...
Karnak et Louxor, l’atteinte de perfection : La majesté des temples impressionne Homère, qui baptise Thèbes : « La ville...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
Retour sur l’origine des premières cartes à avoir représenté l’Asie et l’Europe. Cette avancée provient du géographe Ptolémée. Dès...
Dans les années 20, l’archéologue anglais John Marshall découvre le long du fleuve Indus, dans l’actuel Pakistan, les vestiges...
