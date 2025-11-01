Ressources Dans la même catégorie

Article -388 : les gaulois envahissent Rome – Les oies du Capitole Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...

Podcast Les Gaulois, l’épopée d’un peuple guerrier Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...

Podcast Pourquoi les Grecs tenaient à leurs mythes ? Contrairement à une idée reçue, les mythes grecs étaient évolutifs : leur récit déclamé par les aèdes pouvait ainsi...

Podcast Héraclite – On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve Héraclite a dit : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Il voulait dire par...

Documentaire Oman : l’Empire caché sous le Désert d’Arabie Freinées par la rudesse du climat et les interdits religieux, les recherches archéologiques dans la région ont longtemps été...

Podcast Héraclite (vers 544-480 av. J.-C.) : à contre courant A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...

Documentaire Le temple de Karnak : splendeur et mystères de l’Égypte pharaonique Le Temple de Karnak, situé à 3 kilomètres au nord de Louxor, est sans conteste le site le plus...

Documentaire Pompéi et Herculanum, dévorées par le Vésuve Un archéologue enquête sur le site du Vésuve et nous explique comment l’éruption s’est déroulée et quelles en ont...

Documentaire Néron, plaidoyer pour un monstre (2/2) Mischa Meier et Claudia Tiersch, historiens de l’Antiquité, ainsi que Christoph Markschies, spécialiste de l’histoire de l’Église, reviennent sur...

Documentaire Les Amérindiens, le premier peuple de la Guyane La Guyane rassemble une incroyable mosaïque de peuples. Créoles, Bushinengué, Chinois, Brésiliens, Surinamiens, Européens et Haïtiens s’y côtoient depuis...

Documentaire Enquêtes archéologiques : Hégra, sur les traces des Nabatéens Au nord du désert du Hijaz, en Arabie Saoudite, dans une des régions les plus arides au monde, des...

Podcast Platon (vers 428-348 av. J.-C.) ou le commencement Né en – 427 à Athènes, deux ans après la mort de Périclès, Platon peut apparaître à la fois...

Documentaire Médée, l’amour assassin | Les grands mythes François Busnel égrène les destins passionnants des grandes figures de la mythologie grecque. À la recherche de la toison...

Documentaire Les enjeux grecs A l’ouest du Péloponnèse, en Grèce, la paisible région de l’Elide abrite le magnifique site d’Olympie. C’est dans ce...

Documentaire Karnak et Louxor, l’atteinte de perfection Karnak et Louxor, l’atteinte de perfection : La majesté des temples impressionne Homère, qui baptise Thèbes : « La ville...

Documentaire Les plus grands pharaons (2/4) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Quelle est la signification des hiéroglyphes ? L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire La mémoire des cartes – 2 – Le génie de Ptolémée Retour sur l’origine des premières cartes à avoir représenté l’Asie et l’Europe. Cette avancée provient du géographe Ptolémée. Dès...