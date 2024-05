Documentaire



Disponibles à toute heure du jour et de la nuit, les vétérinaires urgentistes comme Christophe, 35 ans, parcourent Paris et sa banlieue pour secourir des animaux en détresse, des chutes de chat aux morsures de chiens. De leur côté, des internes comme Angélique, 28 ans, assurent les gardes aux Urgences de l’Hôpital Vétérinaire de Meaux, où les animaux reçoivent des soins avancés. Entre émotion et suspense, SOS VÉTÉRINAIRES offre une immersion palpitante dans le quotidien de ces héros dévoués à sauver des vies animales.