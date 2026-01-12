Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou manipulateur ? Mis en examen pour escroquerie, cet homme de 56 ans est soupçonné de pratiques illégales par des familles d’anciens patients. Elles dénoncent un dangereux travail d’emprise…