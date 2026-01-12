Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...
Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...
Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...
À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...
Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...
Rome, fin des années 1970. Daniel Nieto, un braqueur marseillais, est en cavale dans l’Italie des années de plomb....
Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....
Les policiers luttent depuis plusieurs années déjà contre l’importation de cocaïne via les vols commerciaux. Les mules, souvent nombreuses...
L’affaire Élodie Morel raconte le piège tragique tendu à une jeune femme de 29 ans qui rêvait de devenir...
Les autoroutes françaises sont de plus en plus le théâtre d’activités criminelles. Dans le sud, des groupes improvisés bloquent...
A partir du 10 juin 2016 au 10 juillet 2016, la France accueille l’Euro 2016 de football. Le pays...
Que se passe-t-il du côté de la justice, quand le domicile conjugal tourne au drame ? Nous avons suivi...
Ils sont le dernier rempart lors des crises les plus graves. Prises d’otages, terrorisme, forcenés retranchés et interpellations dangereuses...
Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...
6 septembre 2011, Nelly Pauchet se présente au commissariat de police d’Amiens. Son petit-ami, Alexandre Michaud, a disparu depuis...
Dans certaines régions de France, loin des grandes villes, le cannabis alimente des filières organisées qui donnent bien du...
Marbella est à quelques encablures du Maroc, une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants. Jet-set, trafiquants, argent liquide,...
En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...
