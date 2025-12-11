Le bistrot est souvent le dernier lieu de vie dans les villages qui ont vu disparaitre leurs commerces un à un. Plus de 1000 bistrots ferment chaque année en France. Ils étaient 200 000 en 1960, ils sont moins de 30 000 aujourd’hui. Pour survivre, ces bars-restaurants de village doivent être ouverts 7 jours sur 7 et surtout diversifier leurs activités. Le label ‘Bistrot de Pays’ a été créé pour distinguer ces bistrots multi-services qui vendent des produits du terroir.
Un documentaire de Pierre Lalanne