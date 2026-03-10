Les supporters du Rugby Club Toulonnais sont en train de vivre la renaissance de leur équipe. C’est sans doute grâce à la personnalité de son président, Mourad Boudjellal. Ce magnat de la bande dessinée a racheté le club relégué dans les profondeurs du classement.
Il a payé les meilleurs internationaux avec pour mission de ramener le club au sein de l’élite. Mais sa méthode dérange. C’est à une rencontre particulière que nous nous intéresserons. Un moment où se croisent les destins d’un homme, de sa ville, d’un club et d’un sport.

Un documentaire de Guillaume Juhérian