Régulièrement désignée comme l’une des villes les plus agréables à vivre au monde, Toronto, la capitale de l’Ontario au Canada, attire de plus en plus de Français qui viennent grossir les rangs de ses six millions d’habitants.
La ville séduit par son côté décontracté et branché, ses faux airs de New York, et son atmosphère cosmopolite. Parmi les 10 000 Français qui y vivent, certains viennent y chercher une réussite professionnelle accélérée, facilitée par un dynamisme économique impressionnant, et une législation favorable à l’entreprenariat. Les success stories sont légion, que ce soit dans le domaine de la finance, de la restauration ou de la nuit. Plongée dans cette mégalopole qui allie modernité, business, nature et « cool attitude » canadienne.
Réalisateur : Morgane Courgeon