Les débuts compliqués de Lucas Chevalier au PSG rappellent à quel point il peut être difficile de s’imposer dans les buts du club de la capitale. À un poste où la confiance est primordiale, la pression est parfois trop lourde à porter à Paris… En partenariat avec Onze de Légende , le site spécialisé dans les légendes du football, retour sur ces gardiens prometteurs qui n’ont pas réussi à s’imposer au PSG !

Christophe Revault

Arrivé au PSG en 1997 après trois saisons pleines au Havre où il avait remporté l’étoile d’or France Football du meilleur gardien de Division 1, Christophe Revault devait succéder à Bernard Lama. À 25 ans, l’international français était considéré comme l’un des meilleurs à son poste et était pressenti pour intégrer durablement l’équipe de France. Malheureusement, sa seule saison dans la capitale fut marquée par un match catastrophique à Munich face au Bayern en Ligue des champions, où le PSG s’inclina 5-1 avec deux erreurs flagrantes de sa part.

Cette performance désastreuse brisa sa confiance et Vincent Fernandez lui fut préféré en cours de saison. Il ne joua même pas les finales victorieuses des deux coupes nationales et quitta le club à la fin de l’exercice. Il constatera plus tard qu’il n’était peut-être pas taillé pour un grand club et ne fut plus jamais rappelé en équipe de France.

Mickaël Landreau

Considéré comme le gardien le plus prometteur du football français, Mickaël Landreau rejoint le PSG en 2006 en provenance de Nantes pour remplacer Lionel Letizi. Impressionnant avec les Canaris, le gardien devait apporter son expérience au club parisien. Il ne deviendra finalement jamais une légende du PSG , bien au contraire. Ses deux premières saisons furent très délicates, le club luttant pour le maintien et Landreau multipliant les boulettes.

Il disputa néanmoins l’intégralité des matchs de championnat durant ses trois saisons parisiennes, soit 114 matches consécutifs en Ligue 1. Malgré cette régularité, son passage resta en demi-teinte dans un PSG en difficulté. En 2009, à un an de la fin de son contrat, il décida de quitter le club pour rejoindre Lille, où il retrouvera enfin les sommets en réalisant le doublé coupe-championnat en 2011. Il est également devenu le détenteur du record de matchs en Ligue 1 (618).

Kevin Trapp

Recruté le jour de ses 25 ans en 2015 pour 9,5 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp était considéré comme l’un des espoirs allemands à ce poste. Sa première saison fut plutôt bonne malgré quelques boulettes, notamment contre Bordeaux au Parc, et il joua 46 des 59 matchs parisiens.

Lors de sa deuxième saison avec l’arrivée d’Unai Emery, il dut faire face à la concurrence d’Alphonse Areola et fut relégué sur le banc après une erreur contre Saint-Étienne. Le 8 mars 2017, il encaissa six buts lors de la remontada du FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Kevin Trapp a lui-même reconnu qu’il aurait dû être plus ouvert et affirmer davantage sa personnalité, étant introverti dans un vestiaire rempli de stars. En 2018, il repartit en prêt à Francfort avant d’y être définitivement transféré en 2019, où il retrouvera son meilleur niveau et remportera la Ligue Europa en 2022.

Gianluigi Buffon

L’arrivée de la légende italienne Gianluigi Buffon au PSG à l’été 2018 créa un immense engouement. Le champion du monde 2006 s’engagea pour un an après avoir quitté la Juventus. À 40 ans, il fut mis en concurrence avec Alphonse Areola et disputa 25 matchs toutes compétitions confondues durant la saison 2018-2019.

Malgré des débuts prometteurs, notamment à Guingamp et à Naples, il fit partie des grands fautifs lors de l’élimination humiliante face à Manchester United en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes. Buffon lui-même a révélé que c’était le plus grand regret de sa carrière, estimant que le PSG avait tout gâché mentalement face à une équipe de jeunes. Il quitta le club après une saison, refusant de n’être que doublure d’Areola et renonçant à 10 millions d’euros. Paradoxalement, il affirma plus tard que cette année fut l’une des meilleures expériences de sa vie.

Lionel Letizi

Formé à Nice, Lionel Letizi rejoignit le PSG en 2000 en provenance de Metz pour 40 millions de francs (environ 8 millions d’euros), officiellement comme doublure de Dominique Casagrande. Après que Casagrande encaissa cinq buts à Troyes lors de la sixième journée, Letizi prit place dans les cages parisiennes et conserva sa place de titulaire.

Durant ses six saisons au club (2000-2006), il alterna entre des périodes de titularisation et des passages sur le banc, notamment en concurrence avec son ami Jérôme Alonzo. Victime d’une blessure à la cheville et de problèmes physiques récurrents, il ne parvint jamais à s’imposer durablement. En décembre 2005, sa prise de position publique contre l’éviction de l’entraîneur Laurent Fournier lui valut les foudres du président Blayau. L’arrivée de Mickaël Landreau en 2006 le dissuada de prolonger et il quitta le PSG pour les Glasgow Rangers. Malgré 145 matchs disputés en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes, il ne laissa pas le souvenir d’un gardien indiscutable.

Apoula Edel

Recruté en 2007 comme troisième gardien après des essais concluants, Apoula Edel eut un parcours atypique au PSG entre 2007 et 2011. Lors de sa première saison, il joua même un match amical en tant qu’attaquant suite à une blessure, avant de devenir deuxième gardien après le départ de Jérôme Alonzo. La grave blessure de Grégory Coupet en novembre 2009 lui permit de devenir titulaire dans les buts parisiens.

Malgré 71 matchs disputés toutes compétitions confondues, le gardien d’origine camerounaise naturalisé arménien fut régulièrement critiqué pour ses erreurs, notamment contre Monaco, le Benfica Lisbonne et Lyon. Il déclara plus tard s’être senti comme le bouc émissaire de Paris à cette époque, où ses bons matchs étaient considérés comme normaux mais où chaque erreur était amplifiée. À la fin de la saison 2010-2011, son contrat ne fut pas renouvelé et il quitta le club pour rejoindre l’Hapoël Tel Aviv, laissant le souvenir d’un gardien trop irrégulier pour le niveau exigé à Paris.