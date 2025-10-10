Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Retour à la terre : changer l’agriculture pour changer le monde A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Réalisateur : Alexandra...

Documentaire Le conservatisme : une nouvelle tendance Un vent conservateur souffle sur le monde. À New York, Jean-Michel Scherbak tente de comprendre pourquoi le conservatisme a...

Documentaire Le coût de l’incarcération des détenus islamistes dans les prisons françaises Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux...

Documentaire En Haïti, ils survivent entre pauvreté et violence extrême À Port-au-Prince, capitale d’Haïti, la survie est un combat quotidien. Dans cette ville où plus de 80 % des...

Podcast Communautés LGBTQ : au cœur de la confrontation Est/Ouest Au cours de la dernière décennie, l’ancien bloc soviétique a vu monter en puissance un discours faisant de la...

Documentaire Bourreau et victime : quel face-à-face ? Est-il vraiment possible de mettre face à face une victime et son bourreau pour espérer un dialogue ? Quand...

Documentaire Reconnaissance faciale : des entreprises de la tech au cœur de la surveillance Caméras haute définition, logiciels de reconnaissance faciale, centres de vidéosurveillance dernier cri : Sources révèle comment des entreprises occidentales...

Podcast Pourquoi la Chine persécute les Ouïghours Laurence Defranoux, journaliste à Libération, explique pourquoi la Chine traque les Ouïghours jusque hors de ses frontières et les...

Article Afrique du Sud : les forçats du charbon Dans la langue zulu, « Zama Zama » signifie, celui qui essaie et essaie encore… A Ermelo, au cœur du poumon...

Documentaire Les mal-aimées de la Chine Portrait sensible de trois célibataires chinoises dans un pays qui enjoint les femmes à se marier jeunes, sous peine...

Documentaire Elle est la seule survivante d’un crash Les statistiques le prouvent, l’avion est le moyen, de transport le plus sûr au monde. Mais le risque zéro...

Documentaire Centrales Nucléaires : sommes-nous en danger ? Risques d’@ttent@t ou de sabotage sur des installations nucléaires, risques de vol de matières nucléaires pour fabriquer des :...

Documentaire Retraite en zone rouge A bientôt 80 ans, Jacques Bonnet a décidé de prendre sa retraite dans le désert mauritanien, une région classée...

Documentaire Au Brésil, le mystérieux village des jumeaux Dans le village de Cândido Godói au Brésil, un nombre étrangement élevé de femmes donne naissance à des jumeaux....

Documentaire Entre Inde et Pakistan, les eaux de la discorde C’est une zone ultra sensible revendiquée par l’Inde et le Pakistan, Sir Creek. L’objet de la discorde, la ligne...

Documentaire Les oubliés de Kaboul À Kaboul, ces Afghans étaient devenus des cibles. Recrutés par l’armée française pendant son déploiement en Afghanistan, ils se...

Documentaire Vétérans américains : les oubliés John Woodson a perdu un oeil et une jambe dans l’explosion d’une bombe. Andrea Johnson a de graves lésions...

Documentaire Kaboul Gangsta Après Kaboul Kitchen, Papillon vous présente Kaboul Gangsta … avec dans les rôles principaux, les artistes de la scène...