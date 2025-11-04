Documentaire

Ils se mettent en chasse quand plus personne n’ose mettre un pied dehors et n’hésitent pas à traverser l’Atlantique pour les observer au plus près.

Ils sont prêts à tout pour capturer l’insaisissable : ils sont chasseurs de tornades. Nous avons suivi Bruno, Jean-Jacques, Basile et Bruno, quatre amis réunis par cette passion peu commune.

Pendant plusieurs semaines, ils vont parcourir les grandes plaines du Texas aussi appelées « Tornado Alley » à bord d’un van transformé en véritable engin de chasse.

Ils devront jauger les risques et maitriser leur peur dans cette traque de tous les dangers.

Parviendront ils à capturer les précieux clichés qu’ils sont venus chercher ?

Un reportage signé Mélanie Gallard – 2015