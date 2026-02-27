Documentaire

Le terrorisme d’ultradroite connaît un inquiétant renouveau en Europe et dans les démocraties occidentales. Second volet de notre enquête : une idéologie transnationale prend peu à peu forme, fondée sur les mêmes références et le même culte voué aux tueurs de masse d’extrême droite, considérés par certains comme de véritables « saints ».

Si le djihadisme a accéléré la constitution, en réponse, de ces groupes armés clandestins, nombre de terroristes d’ultradroite partagent une fascination pour les auteurs de fusillades sanglantes. Timothy McVeigh, ancien « soldat modèle » américain, qui a perpétré l’attentat d’Oklahoma City en 1995 (168 morts), Anders Breivik, le Norvégien néonazi responsable de ceux d’Oslo et d’Utoya en 2011 (77 morts) ou le suprémaciste blanc australien Brenton Tarrant, tueur de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019 (51 morts), sont héroïsés, voire sanctifiés. Alors que les images de ces meurtres de masse circulent sur des réseaux en ligne, les activistes de la violence armée s’organisent sur Internet. Fondé aux États-Unis, le réseau Terrorgram ambitionne ainsi de précipiter l’Occident dans une guerre raciale. En Suède, où sévit le Mouvement de résistance nordique, policiers et professionnels de la déradicalisation s’alarment face à des profils de plus en plus jeunes, y compris des enfants de 9 à 12 ans. Les autorités surveillent aussi de près les Active Clubs, ces centres de musculation où s’entraînent des suprémacistes. Créés par l’Américain Robert Rundo et répandus en Europe, ils montrent combien l’ultradroite étend désormais sa toile d’un continent à l’autre.

La démocratie attaquée

Sous-estimé par rapport à la menace djihadiste, le terrorisme d’ultradroite, alimenté par la propagande délétère d’idéologues et de politiciens décomplexés, connaît un inquiétant renouveau en Europe et dans les démocraties occidentales, laissant planer le risque d’attentats de grande ampleur. De l’Allemagne, qui voit resurgir ses vieux démons, à l’Amérique brutale de Donald Trump en passant par la France ou la Suède, tous ces groupes cherchent à renverser les institutions démocratiques, comme l’a montré, le 6 janvier 2021 aux États-Unis, l’assaut du Capitole, auquel prirent part plusieurs membres d’organisations classées comme terroristes. Convoquant des experts, des figures de l’ultradroite, des repentis et des proches de victimes, cette enquête glaçante met en évidence un phénomène méconnu, explorant la nébuleuse de réseaux transnationaux de plus en plus structurés.

Documentaire de Jean-Pierre Canet et Raphaël Tresanini (France, 2022, 52mn) disponible jusqu’au 21/11/2026