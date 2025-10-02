Documentaire

Depuis 1982, le département des Alpes-Maritimes est celui qui collectionne le plus de décrets de catastrophes naturelles en France métropolitaine. Derrière l’image de carte postale, l’homme a construit à un rythme effréné, souvent au dépend de sa sécurité.

En 2015, des inondations ont ravagé le département provoquant la mort de vingt-et-une personnes. Les dégâts considérables sont estimés à plus de 650 millions d’euros. Plus de trois ans après cette catastrophe, les sinistrés perdent patience face à la lenteur des travaux de protection et sont tentés de vendre leurs maisons pour une bouchée de pain. A l’ouest, plus de 80 000 personnes vivent sur des zones à risques. Le problème de la relocalisation est l’un des plus grands défis à venir pour les pouvoirs publics.