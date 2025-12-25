Documentaire

Tai O est le village des Tankas, une communauté de pêcheurs qui depuis des générations construisent leurs maisons sur pilotis au dessus des vasières.Toutes les maisons sont interconnectées formant ainsi une communauté très liée.

Mais à Tai O, l’harmonie n’existe pas seulement entre les habitants eux-mêmes, mais aussi avec la nature, et en particulier, la mer qui les entoure.

En tant que le dernier authentique de pêcheurs qui subsiste à Hong Kong ; Tai O rappelle aux citadins que la vie peut être plus simple et sereine.

Extrait du film : Voyage à travers les couleurs – La Chine en Bleu (2017)

Un documentaire de Guy Beauché

