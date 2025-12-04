Documentaire

Masaï Mara, Kenya. L’aube se lève, enflammant la savane. Un nouveau jour se lève pour les habitants de ces vastes terres sauvages.

Des lions paresseux, un guépard agile, des girafes espiègles, un buffle gourmand… Au cœur de la savane, une diversité d’animaux se croise quotidiennement. De la chasse aux interactions sociales, en passant par les leçons parentales, nous devenons les témoins privilégiés de leur vie quotidienne, à la fois captivante et émouvante.

Documentaire : Il était une fois La Savane

Un documentaire de Robert Henno

