Documentaire

Pour ce voyage, Roland a décidé de s’intéresser à ceux qui, dans l’esprit des premiers pionniers, ont choisi la simplicité et le rapport étroit avec la nature et les grands espaces.

Au coeur des forêts du Maine, Bill construit seul sa yourte en bois, de trois étages. Au fin fond des rocheuses du Colorado, Carol et Jerry m’invitent dans leur diligence moderne : une caravane de la légendaire marque Airstream. Au Colorado, Clark me raconte l’épopée mythique de Drop City, véritable expérience communautaire des années 60. Héritier de cette époque, Lane bricole ingénieusement son “Blue Dome” en matériaux de récupération.Au Nouveau Mexique, Sean et Ron mixent l’adobe pour construire les “Vaisseaux de la Terre”, véritables maisons bioclimatiques avant l’heure. Les murs sont en pneus remplis de terre.

En Californie, Michael bâtit une maison du futur, véritable oeuvre d’art recyclable.Dans le désert Mojave, Bob construit sa maison sur les plans d’un architecte iranien qui voulait bâtir sur la lune…!

Première diffusion : 02/10/2008

Un reportage de Roland Theron