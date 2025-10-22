Documentaire

Robert De Niro est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain naturalisé italien, né le 17 août 1943 à Manhattan (New York).

Il commence sa carrière dans les années 1960 en collaborant avec des réalisateurs de renom, tels Brian De Palma et Martin Scorsese. De Niro compte une riche filmographie incluant de grands succès internationaux, notamment Mean Streets (1973), Le Parrain 2 (1974), Taxi Driver (1976), 1900 (1976), Voyage au bout de l’enfer (1978), Raging Bull (1980), La Valse des pantins (1983), Il était une fois en Amérique (1984), Brazil (1985), Mission (1986), Angel Heart (1987), Les Incorruptibles (1987), Midnight Run (1988), Les Affranchis (1990), L’Éveil (1990), Les Nerfs à vif (1991), La Liste noire (1991), Backdraft (1991), Hollywood Mistress (1992), Il était une fois le Bronx (1993), Blessures secrètes (1993), Frankenstein (1994), Heat (1995), Casino (1995), Sleepers (1996), Le Fan (1996), Simples Secrets (1996), Jackie Brown (1997), Des hommes d’influence (1997), Copland (1997), Ronin (1998), Mafia Blues (1999), The Score (2001), Limitless (2011), Happiness Therapy (2012), Joker (2019) et The Irishman (2019), avec certains films devenus « cultes ».