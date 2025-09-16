Documentaire

Pour lutter contre le dérèglement climatique et aider les Français à réduire leur facture de chauffage le président Macron s’est engagé. 700 000 logements devront être rénovés chaque année pendant 5 ans. Objectif du gouvernement, en finir avec les passoires thermiques. Mais quelle est la réalité derrière ces belles promesses ?

Nous avons enquêté sur les aides publiques proposées aux Français et notamment sur le dispositif « Ma Prim Rénov », l’une des mesures phare d’aide de l’état. En caméra cachée nous avons testé et infiltré plusieurs entreprises, toutes dotées du label RGE délivré par les pouvoirs publics. Et découvert que le secteur de la rénovation énergétique est un nid d’escrocs.

Commerciaux qui se font passer pour des fonctionnaires, plateformes de téléprospection illégale, devis bâclés, pompes à chaleur qui ne fonctionnent pas, crédits forcés ou exorbitants, chaque année des milliers de Français sont victimes d’arnaques.

En cause des dispositifs de contrôle défaillants et un système d’aides lui-même mal conçu dès l’origine. L’argent public est-il bien dépensé ? L’Etat a-t-il privilégié l’affichage à l’efficacité de sa politique de rénovation thermique ?

Réalisateur : Nolwenn Le Fustec