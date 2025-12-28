Comme tous les acteurs de la société civile, les entreprises pressentent que l’évolution de nos sociétés et l’urgence écologique...
Les entreprises modernes sont confrontées à des défis croissants en matière de droits humains, à mesure que les attentes...
Le temps est la seule ressource qu’un dirigeant ne peut ni emprunter, ni stocker, ni multiplier. Pourtant, la réalité...
Quand la casserole est un moyen d’en découdre
Dorothée a été esthéticienne à Tahiti pendant vingt ans avant de faire un burn out. À 40 ans, elle...
Intéressé(e) par les métiers de l’immobilier ? Cette conférence en ligne vous donne l’occasion de vous projeter dans les...
Je travaille juste derrière le mur du son
Zoom sur un principe journalistique qui ne fait pas l’unanimité : le principe de proximité, surnommé dans le jargon...
En Allemagne, plus de 650 000 personnes n’ont pas de toit. Un triste chiffre qui ne cesse de croître. La...
Choisir une formation alignée sur ses objectifs professionnels et ses passions personnelles est crucial pour construire un parcours épanouissant...
La gestion de projet nécessite de la précision et de la méthode dans l’établissement des plans d’action. En tant...
Un documentaire sur les « journalistes au combat », qui ont couvert les nombreux conflits sur notre planète ces...
Soudain, une question s’impose : pourquoi tant de professionnels, d’entrepreneurs et d’étudiants se tournent-ils vers les formations en marketing digital...
Des vents de 150 km/h, des vagues hautes comme des immeubles de cinq étages, la mer qui fume et...
Démantèlement d’élevage clandestin et insalubre, opération en urgence, maltraitance : chaque année, les vétérinaires urgentistes réalisent près de 100...
Un MBA, ou Master of Business Administration, est l’un des diplômes les plus prestigieux et les plus recherchés dans...
Les missions du commissaire-priseur sont multiples : de l’inventaire, en passant par l’expertise ainsi que la vente d’œuvres et...
Le Samu du Nord détient le record d’interventions en France : 37000 sorties par an, soit une centaine en...
Quel est le métier qui réalise 60 % de son activité annuelle en quelques jours seulement ? Sur les...
Ce docu nous fait pénétrer en exclusivité dans l’univers fascinant des autopsies et de ceux qui les pratiquent :...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
