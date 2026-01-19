Pour cette femelle tortue verte, se reproduire est une véritable épreuve.
Pour survivre dans des zones très humides d'Amérique Centrale et du Sud, des fourmis se regroupent...
La monogamie est-elle naturelle ? Constitue-t-elle dans le monde vivant la règle ou l’exception ? Quels sont les déterminants...
Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes...
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de...
Dans la nature, la bataille pour la survie est essentielle. À chaque lever du soleil, une course pour la...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Nous nous sommes rendu au Salon de l’agriculture pour découvrir l’incroyable concept de cet exposant. Il produit du lait...
L’Éthiopie, premier producteur de miel d’Afrique, abrite environ 10 millions de colonies et plus de 500 espèces de plantes...
En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.
Face à la faim, un choix cruel s’impose chez cette famille d’aigrettes neigeuses. Les parents détournent le regard pendant...
Dans les derniers jours d’une saison sèche historiquement longue, une centaine de caméras commandées à distance et des équipes...
Dans le grand restaurant du Vivant, il y a les producteurs (le plancton), les consommateurs (les lions) et les...
Les baleines boréales peuvent vivre plus de deux siècles, les grands cachalots peuvent plonger à plus de 900m… Ces...
Disponible jusqu’au 19/11/2024 A suivre: Les microbes | Les vrais maîtres de la Terre: https://www.youtube.com/watch?v=Mecanf0Nuhw Depuis plus de 400...
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
La rigidité cadavérique, également appelée rigor mortis, est un phénomène naturel qui se produit chez tous les mammifères, y...
